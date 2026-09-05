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"Енисей" Ташуева уступил дома "Нефтехимику" и продлил серию без побед

"Нефтехимик" переиграл на выезде "Енисей" в матче 10-го тура Первой лиги (2:0).
Фото: ФК "Енисей"
Полузащитник Данила Сухомлинов вывел гостей вперед на 60-й минуте. На 90-й минуте форвард Ислам Машуков установил окончательный счет на табло в Красноярске.

Таким образом команда Сергея Ташуева не может одержать победу в шестом туре кряду, четыре раза за это время сыграв вничью и дважды уступив.

Первая лига

10 тур

Голы: Сухомлинов, 60, Машуков, 90

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