"Енисей" Ташуева уступил дома "Нефтехимику" и продлил серию без побед

"Нефтехимик" переиграл на выезде "Енисей" в матче 10-го тура Первой лиги (2:0).

Фото: ФК "Енисей"

Полузащитник Данила Сухомлинов вывел гостей вперед на 60-й минуте. На 90-й минуте форвард Ислам Машуков установил окончательный счет на табло в Красноярске.



Таким образом команда Сергея Ташуева не может одержать победу в шестом туре кряду, четыре раза за это время сыграв вничью и дважды уступив.



Первая лига



10 тур



Голы: Сухомлинов, 60, Машуков, 90

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Нефтехимик