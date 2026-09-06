По информации источника, "армейцы" хотят подписать Хишама Будауи. Отмечается, что москвичи хотят оформить полноценный трансфер, а не аренду.
Будауи выступает в составе французской "Ниццы" с сентября 2019 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро, его контракт с командой истекает следующим летом.
На счету 26-летнего игрока 3 матча и 0 результативных действий за сборную Алжира на ЧМ-2026.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
ЦСКА может подписать участника ЧМ-2026 из чемпионата Франции
Московский ЦСКА заинтересован в футболисте-участнике ЧМ-2026, который выступает за клуб из французской Лиги 1.
Фото: Лига 1