Обладатель "Золотого мяча" Ривалдо высказался о возможной номинации голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова на эту награду.

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"Я думаю, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов может быть близок к получению "Золотого мяча" среди российских футболистов", - передает слова Ривалдо TACC

Ривалдо считает, что вратарь из российских футболистов ближе всех к завоеванию "Золотого мяча".Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер стал обладателем Лиги чемпионов и чемпионом Франции. Он провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль.Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября. В 2008 году российский нападающий Андрей Аршавин занял шестое место в голосовании за эту награду.