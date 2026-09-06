Кузнецов дал прогноз на дерби между "Спартаком" и "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

"Я жду результативный матч от " Спартака " и " Динамо ". Команды приучили нас к тому, что в их играх может происходить всё. Ничья кажется мне самым вероятным результатом. Фаворита в этом матче точно нет. Можно ждать как победы "Спартака", так и победы "Динамо", - сказал Кузнецов Metaratings

Российский специалист ожидает результативное дерби. Он отметил, что самым вероятным исходом встречи будет ничья.Сегодня, шестого сентября, московское "Динамо" примет на своем стадионе "Спартак" в рамках седьмого тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.На данный момент хозяева занимают 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, тогда как гости располагаются на третьем месте с 13 баллами.