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Кузнецов дал прогноз на дерби между "Спартаком" и "Динамо"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче московских "Динамо" и "Спартака" в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист ожидает результативное дерби. Он отметил, что самым вероятным исходом встречи будет ничья.

"Я жду результативный матч от "Спартака" и "Динамо". Команды приучили нас к тому, что в их играх может происходить всё. Ничья кажется мне самым вероятным результатом. Фаворита в этом матче точно нет. Можно ждать как победы "Спартака", так и победы "Динамо", - сказал Кузнецов Metaratings.

Сегодня, шестого сентября, московское "Динамо" примет на своем стадионе "Спартак" в рамках седьмого тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

На данный момент хозяева занимают 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, тогда как гости располагаются на третьем месте с 13 баллами.

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