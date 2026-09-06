Игрок ЦСКА рассказал, благодаря чему команда победила "Зенит"

"Мы знали, что это будет очень сложная игра, у "Зенита" очень сильная и хорошо подготовленная команда. Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу, изменили тактическую схему, и это сработало. ЦСКА удалось победить, и это самое главное", - сказал Рейс "Матч ТВ".
Вчера, 5 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали гостевую победу со счетом 2:1 благодаря дублю полузащитника Ивана Облякова.