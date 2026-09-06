"Оренбург" и "Акрон" объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Акрона" на матч 7-го тура чемпионата России.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 6 сентября, состоится матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.



На данный момент "Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 7 очков в шести предыдущих матчах. "Акрон" располагается на 15-й строчке с тремя баллами в своем активе.

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Акрон