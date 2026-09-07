Газизов допустил уход Евсеева в "Локомотив": удержать его будет невозможно

"Если будет большой вызов, мы всегда договоримся — о продлении контракта или о том, что он уйдет. Если поступит предложение от большой команды, кто его удержит? Это будет просто невозможно", — заявил Газизов.
На прямой вопрос о возможном предложении от "Локомотива" функционер ответил, что махачкалинцам вряд ли удастся удержать тренера. При этом Газизов подчеркнул, что пока никаких конкретных переговоров нет.
По его мнению, решающим фактором для Евсеева в таком случае могут стать не деньги, а возможность сделать следующий шаг в карьере.
Ранее бывший президент "Локомотива" Николай Наумов призвал московский клуб расстаться с Михаилом Галактионовым и назначить на его место Евсеева.
Источник: "РБ Спорт"