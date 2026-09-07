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Газизов допустил уход Евсеева в "Локомотив": удержать его будет невозможно

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов признал, что клубу будет крайне сложно сохранить Вадима Евсеева, если тренер получит предложение от "Локомотива".
Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press
Газизов высоко оценил работу Евсеева, с которым ранее сотрудничал в "Уфе". По его словам, специалист заметно прибавил и постепенно выходит на новый тренерский уровень.

"Если будет большой вызов, мы всегда договоримся — о продлении контракта или о том, что он уйдет. Если поступит предложение от большой команды, кто его удержит? Это будет просто невозможно", — заявил Газизов.

На прямой вопрос о возможном предложении от "Локомотива" функционер ответил, что махачкалинцам вряд ли удастся удержать тренера. При этом Газизов подчеркнул, что пока никаких конкретных переговоров нет.

По его мнению, решающим фактором для Евсеева в таком случае могут стать не деньги, а возможность сделать следующий шаг в карьере.

Ранее бывший президент "Локомотива" Николай Наумов призвал московский клуб расстаться с Михаилом Галактионовым и назначить на его место Евсеева.

Источник: "РБ Спорт"

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