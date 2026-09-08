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"Сантос" ведет переговоры по трансферу футболиста "Динамо" - источник

Футболист "Динамо" может продолжить карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Сантос" ведет переговоры с московским "Динамо" по трансферу полузащитника Рубенса. Бело-голубые хотят получить за игрока 9 миллионов евро.

Рубенс выступает за бело-голубых с лета 2025 года, он провел за клуб во всех турнирах 36 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 25-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Источник: Gols de Brasileir?o.

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