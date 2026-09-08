"Акрон" не подпишет форварда из-за проваленного медосмотра - источник

Тольяттинский "Акрон" не подпишет форварда.

Фото: ФК "Войводина"

По информации источника, Милутин Видосавлевич не прошел медосмотр для перехода в "Акрон" из-аз разрыва мышцы, футболист не перейдет в тольяттинский клуб.



Милутин Видосавлевич выступает за "Войводина" с августа 2025 года - сообщалось, что тольяттинский "Акрон" намерен арендовать нападающего. Форвард провел за сербский клуб во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 миллионов евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.