Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
17:00
Спартак КостромаНе начат
Текстильщик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
19:45
ЛАСКНе начат
Брюгге
19:45
Астон ВиллаНе начат
Боруссия Д
22:00
ВильярреалНе начат
Лилль
22:00
БетисНе начат
Порту
22:00
Манчестер СитиНе начат
Реал Мадрид
22:00
ИнтерНе начат

"Акрон" не подпишет форварда из-за проваленного медосмотра - источник

Тольяттинский "Акрон" не подпишет форварда.
Фото: ФК "Войводина"
По информации источника, Милутин Видосавлевич не прошел медосмотр для перехода в "Акрон" из-аз разрыва мышцы, футболист не перейдет в тольяттинский клуб.

Милутин Видосавлевич выступает за "Войводина" с августа 2025 года - сообщалось, что тольяттинский "Акрон" намерен арендовать нападающего. Форвард провел за сербский клуб во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится