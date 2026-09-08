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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам июля-августа

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера месяца в РПЛ.
Фото: РПЛ
В список номинантов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам июля-августа вошли: Мурад Мусаев ("Краснодар"), Хуан Карседо ("Спартак"), Сергей Семак ("Зенит"), Дмитрий Игдисамов (ЦСКА), Андрей Талалаев ("Балтика"), Вадим Евсеев ("Динамо" Махачкала) и Ильдар Ахметзянов ("Оренбург").

После семи сыгранных туров "Краснодар" под руководством Мусаева возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 19 набранными очками, на второй строчке располагается ЦСКА с 15 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московское "Динамо", набравшее 13 баллов.

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