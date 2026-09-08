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Широков рассказал, с чем связана нестабильность "Зенита"

Экс-игрок сборной России Роман Широков ответил, с чем связана нестабильная игра "Зенита".
Фото: Global Look Press
По словам Широкова, у "Зенита" нет стабильности в игре.

- Нестабильность "Зенита" связана с качеством игры. Оно и в последние два года наводило на мысль, что нужно как-то улучшать. Пока они этого сделать не могут, потому такая нестабильная игра.
Они даже в матче нестабильны: могут один тайм играть здорово, а второй провалить. Поэтому так и складывается, - приводит слова Широкова "Чемпионат".

После семи сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в своем активе. В текущем розыгрыше чемпионата России команда Сергея Семака допустила три поражения - от "Родины", "Спартака" и ЦСКА.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами страны. В восьмом туре РПЛ петербуржцам предстоит сыграть на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".

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