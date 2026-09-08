Широков рассказал, с чем связана нестабильность "Зенита"

- Нестабильность "Зенита" связана с качеством игры. Оно и в последние два года наводило на мысль, что нужно как-то улучшать. Пока они этого сделать не могут, потому такая нестабильная игра.
Они даже в матче нестабильны: могут один тайм играть здорово, а второй провалить. Поэтому так и складывается, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
После семи сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в своем активе. В текущем розыгрыше чемпионата России команда Сергея Семака допустила три поражения - от "Родины", "Спартака" и ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами страны. В восьмом туре РПЛ петербуржцам предстоит сыграть на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".