"Я снова оказался прав, играют на поле футболисты". Мостовой о проблемах "Спартака" без Барко

Барко не было на поле, и всё, у "Спартака" начались проблемы, так как именно он завязывает игру команды в центре поля. Барко — мозг.
И так в целом у каждой команды: есть люди, которые определяют игру, и неважно, кто стоит на бровке. Играют футболисты, запомните это, - сказал Мостовой.
Полузащитник пропускал матч 7-го тура, в котором красно-белые уступили "Динамо" со счётом 1:2. Последний раз хавбек выходил на поле 23 августа в матче чемпионата России с "Зенитом". В нынешнем сезоне Барко провёл пять встреч во всех турнирах и забил один мяч. Действующий контракт 27-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.