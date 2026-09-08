Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
17:00
Спартак КостромаНе начат
Текстильщик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
19:45
ЛАСКНе начат
Брюгге
19:45
Астон ВиллаНе начат
Боруссия Д
22:00
ВильярреалНе начат
Лилль
22:00
БетисНе начат
Порту
22:00
Манчестер СитиНе начат
Реал Мадрид
22:00
ИнтерНе начат

"Я снова оказался прав, играют на поле футболисты". Мостовой о проблемах "Спартака" без Барко

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре "Спартака" без Барко.
Фото: ФК "Спартак"
- Можно сказать, что Мостовой оказался прав в очередной раз. Играют футболисты на поле, а не тренеры.
Барко не было на поле, и всё, у "Спартака" начались проблемы, так как именно он завязывает игру команды в центре поля. Барко — мозг.

И так в целом у каждой команды: есть люди, которые определяют игру, и неважно, кто стоит на бровке. Играют футболисты, запомните это, - сказал Мостовой.

Полузащитник пропускал матч 7-го тура, в котором красно-белые уступили "Динамо" со счётом 1:2. Последний раз хавбек выходил на поле 23 августа в матче чемпионата России с "Зенитом". В нынешнем сезоне Барко провёл пять встреч во всех турнирах и забил один мяч. Действующий контракт 27-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится