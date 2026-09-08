Пономарев - о результатах "Зенита": распоряжаются народным достоянием как хотят - Семака надо уволить

- Семака нужно уволить. Они распоряжаются народным достоянием как хотят.
"Зенит" может купить любого футболиста. Сейчас в команде недостаток взаимопонимания. Это уже не наш вопрос, пускай разбираются внутри. Но чувствуется, что каждый играет сам за себя, - приводит слова Пономарева News.ru
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2, ранее команда Сергея Семака проиграла на своем поле "Родине" и на выезде - московскому "Спартаку".
После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на семь баллов.