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Пономарев - о результатах "Зенита": распоряжаются народным достоянием как хотят - Семака надо уволить

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался о текущих результатах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Пономарева, "Зениту" нужно уволить Семака.

- Семака нужно уволить. Они распоряжаются народным достоянием как хотят.

"Зенит" может купить любого футболиста. Сейчас в команде недостаток взаимопонимания. Это уже не наш вопрос, пускай разбираются внутри. Но чувствуется, что каждый играет сам за себя, - приводит слова Пономарева News.ru

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2, ранее команда Сергея Семака проиграла на своем поле "Родине" и на выезде - московскому "Спартаку".

После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на семь баллов.

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