Сокол: если владелец захочет и если нас допустят, то "Родина" будет играть в ЛЧ

- Вратарь Волков говорил, что потенциал "Родины" — Лига чемпионов.
- Это вырвано из контекста. Потенциал клуба с таким владельцем и бэкграундом — наверное, да. Но в будущем!
Если владелец захочет и если нас допустят, то "Родина" будет играть в Лиге чемпионов, - приводит слова Сокола "СЭ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории добилась выхода в Российскую Премьер-Лигу. После семи сыгранных туров команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.
Российские клубы и национальная команда России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.