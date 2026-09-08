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Сокол: если владелец захочет и если нас допустят, то "Родина" будет играть в ЛЧ

Защитник "Родины" Артем Сокол высказался о потенциале клуба.
Фото: ФК "Родина"
По словам Сокола, "Родина" будет играть в Лиге чемпионов, если российские клубы вернут на международную арену.

- Вратарь Волков говорил, что потенциал "Родины" — Лига чемпионов.

- Это вырвано из контекста. Потенциал клуба с таким владельцем и бэкграундом — наверное, да. Но в будущем!
Если владелец захочет и если нас допустят, то "Родина" будет играть в Лиге чемпионов, - приводит слова Сокола "СЭ".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории добилась выхода в Российскую Премьер-Лигу. После семи сыгранных туров команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

Российские клубы и национальная команда России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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