Дегтев высказался о возвращении в "Зенит"

"Рад вернуться в родной город, поэтому эмоции только положительные. Очень рад, что оказался дома. Впереди большая работа.
Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели. Оставлю их в секрете, если вы не против. Но пообещаю радовать болельщиков своей игрой", - сказал Дегтев пресс-службе клуба.
Александр Дегтев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи" в июле 2023 года. На счету голкипера 56 матчей, 79 пропущенных голов и 13 встреч на ноль за "барсов". Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Сегодня, 8 сентября, 21-летний россиянин подписал соглашение с сине-бело-голубыми, рассчитанное на 5 лет.