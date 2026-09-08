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"Зенит" обратился в ЭСК по двум эпизодам игры с ЦСКА

В ЭСК РФС рассказали, какие эпизоды в матче с ЦСКА хочет оспорить "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщила пресс-служба комиссии "Матч ТВ", сине-бело-голубые попросили оценить эпизод с назначением пенальти в первом тайме, они считают, что игрок ЦСКА Абдулкадыров сыграл рукой. Также будет проверен момент с неназначенным одиннадцатиметровым в добавленное ко второму тайму время после удара рукой защитника "армейцев" Рейса в сторону Соболева.

В субботу, 5 сентября, петербургский "Зенит" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака потерпели домашнее поражение со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.

На данный момент москвичи занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 15 очков. Сине-бело-голубые находятся на пятой строчке с 12 баллами в своем активе.

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