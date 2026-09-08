Как сообщила пресс-служба комиссии "Матч ТВ", сине-бело-голубые попросили оценить эпизод с назначением пенальти в первом тайме, они считают, что игрок ЦСКА Абдулкадыров сыграл рукой. Также будет проверен момент с неназначенным одиннадцатиметровым в добавленное ко второму тайму время после удара рукой защитника "армейцев" Рейса в сторону Соболева.
В субботу, 5 сентября, петербургский "Зенит" принимал на своем стадионе московский ЦСКА в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака потерпели домашнее поражение со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.
На данный момент москвичи занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 15 очков. Сине-бело-голубые находятся на пятой строчке с 12 баллами в своем активе.
"Зенит" обратился в ЭСК по двум эпизодам игры с ЦСКА
Фото: ФК "Зенит"