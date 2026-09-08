Семин назвал причину тяжелого старта сезона для "Зенита"

"В последние годы "Зенит" постоянно сложно начинает сезон. Это происходит за счёт того, что не все вместе проходят подготовку к сезону: кто-то опаздывает, новички не влились в команду.В процессе все набирают кондиции, принимают друг друга. "Зенит" особенно опасен в концовке чемпионата", - сказал Семин "Чемпионату".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в семи матчах. Команда Сергея Семака одержала четыре победы и потерпела 3 поражения.
В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые выиграли в трех встречах.