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Семин назвал причину тяжелого старта сезона для "Зенита"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о тяжелом старте сезона для "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист считает, что футболисты сине-бело-голубых ещё не успели набрать оптимальную форму и сыграться друг с другом.

"В последние годы "Зенит" постоянно сложно начинает сезон. Это происходит за счёт того, что не все вместе проходят подготовку к сезону: кто-то опаздывает, новички не влились в команду.
В процессе все набирают кондиции, принимают друг друга. "Зенит" особенно опасен в концовке чемпионата", - сказал Семин "Чемпионату".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в семи матчах. Команда Сергея Семака одержала четыре победы и потерпела 3 поражения.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые выиграли в трех встречах.

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