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Пономарев: Сафонова номинировали на приз вратарю года для рекламы

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова и объяснил, почему он не достоин приза лучшему вратарю года.
Фото: Getty Images
Владимир Пономарев считает, что Матвей Сафонов не получит приз лучшему голкиперу года, так как играет ненадежно.

"Рано его включили, но ничего удивительного - это сделали для рекламы, чтобы народ пошел на него. Сафонов слабенько играет на выходах, ненадежно и неуверенно. Если сравнивать с Яшиным или Акинфеевым - небо и земля. Матвей даже близко не достиг уровня Игоря", - сказал Пономарев Sport24.

С июля 2024 года Матвей Сафонов является игроком "ПСЖ". За минувший сезон он успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Франции, проведя 27 матчей, пропустив 28 голов и оформив 12 "сухарей". Рыночная стоимость 27-летнего вратаря по данным Transfermarkt – 30 млн евро.

Ранее было объявлено, что футболист вошёл в шорт-лист претендентов на награду France Football для лучшего голкипера года.

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