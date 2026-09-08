Пономарев: Сафонова номинировали на приз вратарю года для рекламы

"Рано его включили, но ничего удивительного - это сделали для рекламы, чтобы народ пошел на него. Сафонов слабенько играет на выходах, ненадежно и неуверенно. Если сравнивать с Яшиным или Акинфеевым - небо и земля. Матвей даже близко не достиг уровня Игоря", - сказал Пономарев Sport24.
С июля 2024 года Матвей Сафонов является игроком "ПСЖ". За минувший сезон он успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Франции, проведя 27 матчей, пропустив 28 голов и оформив 12 "сухарей". Рыночная стоимость 27-летнего вратаря по данным Transfermarkt – 30 млн евро.
Ранее было объявлено, что футболист вошёл в шорт-лист претендентов на награду France Football для лучшего голкипера года.