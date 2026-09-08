Пономарев: Сафонова номинировали на приз вратарю года для рекламы

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"Рано его включили, но ничего удивительного - это сделали для рекламы, чтобы народ пошел на него. Сафонов слабенько играет на выходах, ненадежно и неуверенно. Если сравнивать с Яшиным или Акинфеевым - небо и земля. Матвей даже близко не достиг уровня Игоря", - сказал Пономарев Sport24

Владимир Пономарев считает, что Матвей Сафонов не получит приз лучшему голкиперу года, так как играет ненадежно.С июля 2024 года Матвей Сафонов является игроком "ПСЖ". За минувший сезон он успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Франции, проведя 27 матчей, пропустив 28 голов и оформив 12 "сухарей". Рыночная стоимость 27-летнего вратаря по данным Transfermarkt – 30 млн евро.Ранее было объявлено, что футболист вошёл в шорт-лист претендентов на награду France Football для лучшего голкипера года.