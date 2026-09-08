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Непомнящий: Барко для "Спартака" - как Месси для Аргентины, всё рушится без него

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался о влиянии Эсекьеля Барко на игру "Спартака". Он сравнил его с Лионелем Месси.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко очень сильно влияет на игру "Спартака", он не то что влияет, он именно определяет игру команды. Он и есть тот ключевой футболист, который многое решает. Барко для "Спартака" - как Месси для Аргентины. Убери его с поля, и всё разрушится.
Так и произошло в матче с "Динамо". К сожалению, без Барко пока Карседо тяжело выстраивать игру", - сказал Непомнящий.

Последний раз хавбек выходил на поле 23 августа в матче чемпионата России с "Зенитом". В нынешнем сезоне Барко провёл пять встреч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт 27-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.

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