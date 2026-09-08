Непомнящий: Барко для "Спартака" - как Месси для Аргентины, всё рушится без него

"Барко очень сильно влияет на игру "Спартака", он не то что влияет, он именно определяет игру команды. Он и есть тот ключевой футболист, который многое решает. Барко для "Спартака" - как Месси для Аргентины. Убери его с поля, и всё разрушится.Так и произошло в матче с "Динамо". К сожалению, без Барко пока Карседо тяжело выстраивать игру", - сказал Непомнящий.
Последний раз хавбек выходил на поле 23 августа в матче чемпионата России с "Зенитом". В нынешнем сезоне Барко провёл пять встреч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Действующий контракт 27-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.