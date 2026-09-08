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Мостовой объяснил, почему Сафонову нереально выиграть приз имени Яшина

Бывший игрок сборной СССР Александр Мостовой высказался о включении Матвея Сафонова в список номинантов на приз лучшему голкиперу года.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой считает, что российский голкипер не сможет выиграть приз имени Льва Яшина, так как у него нет достижений со сборной.

"Хорошо, что Сафонов попал в этот список, но выиграть приз нереально. Надо было ему со сборной ещё что-то сделать, а наша команда не участвовала в чемпионате мира.
Остальные же участвовали и далеко прошли. Симон так вообще выиграл турнир со сборной Испании. Матвей получает удовольствие от футбола, надо за него порадоваться", - сказал Мостовой Metaratings.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом страны, на его счету 27 матчей, 28 пропущенных мячей и 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что воспитанник "Краснодара" номинирован на звание лучшего голкипера года от France Football.

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