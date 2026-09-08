Мостовой объяснил, почему Сафонову нереально выиграть приз имени Яшина

"Хорошо, что Сафонов попал в этот список, но выиграть приз нереально. Надо было ему со сборной ещё что-то сделать, а наша команда не участвовала в чемпионате мира.Остальные же участвовали и далеко прошли. Симон так вообще выиграл турнир со сборной Испании. Матвей получает удовольствие от футбола, надо за него порадоваться", - сказал Мостовой Metaratings.
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом страны, на его счету 27 матчей, 28 пропущенных мячей и 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что воспитанник "Краснодара" номинирован на звание лучшего голкипера года от France Football.