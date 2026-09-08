Мостовой объяснил, почему Сафонову нереально выиграть приз имени Яшина

Бывший игрок сборной СССР Александр Мостовой высказался о включении Матвея Сафонова в список номинантов на приз лучшему голкиперу года.

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"Хорошо, что Сафонов попал в этот список, но выиграть приз нереально. Надо было ему со сборной ещё что-то сделать, а наша команда не участвовала в чемпионате мира.