Агент Дзюбы: Артем не хочет заканчивать. Есть желание напоследок побороться за трофей

Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал будущее футболиста.

Фото: ФК "Акрон"

"Артем не хочет заканчивать и ждет предложение от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей.