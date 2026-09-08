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Агент Дзюбы: Артем не хочет заканчивать. Есть желание напоследок побороться за трофей

Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал будущее футболиста.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем не хочет заканчивать и ждет предложение от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей.

И это желание нужно уважать. Время еще есть, все может измениться за несколько часов", - сказал агент.

Нынешним летом Артем Дзюба, которому исполнилось 38 лет, стал свободным агентом. Последние два сезона центральный нападающий играл за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне форвард провел в составе команды 28 матчей во всех соревнованиях, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач на партнеров. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории "Акрона", чемпионатов России, а также национальной сборной России.

Источник: "СЭ"

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