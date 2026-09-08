Стали известны финансовые условия возможного перехода Куэльо в ЦСКА - источник

ЦСКА готов существенно улучшить финансовые условия Томаса Куэльо ради его перехода из "Атлетико Минейро".

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Как пишет журналист Гильерме Фроссард, московский клуб предлагает 26-летнему вингеру зарплату примерно в три раза выше той, которую он получает в Бразилии. Сам футболист и его представители положительно оценивают возможность продолжения карьеры в России.



Армейцы готовы заплатить за Куэльо 15 миллионов евро. Руководство "Атлетико Минейро" заинтересовано в продаже игрока на таких условиях, однако тренерский штаб выступает за его сохранение из-за важной роли аргентинца в команде.



Куэльо представляет бразильский клуб с января 2025 года.