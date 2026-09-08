Саша, даже не думай! Почему Головину не стоит уходить из «Монако» в «Спартак» или «Зенит»

Лидер «Монако» очень интересен «Зениту» и «Спартаку». Наверное, сегодня в РПЛ лишь эти клубы готовы удовлетворить трансферные требования «Монако» и самого футболиста. Известно, что монегаски хотят за своего полузащитника около 20-25 млн евро. Сам Головин, по данным журналистов, получает в «Монако» 3,6 млн евро в год плюс бонусы.
Интерес к Головину легко объясним. «Зенит» после крайне неубедительного старта сезона нуждается в усилении. «Спартак», бодро начав сезон, пытается усилить состав, чтобы вмешаться в борьбу за золото. Качества самого Головина не вызывают сомнений. К тому же, ему не нужно будет много времени на адаптацию, РПЛ он знает прекрасно.
По последним данным «РБ Спорт», «Зенит» вышел из переговоров. Питерский клуб не смог договориться с Головиным о зарплате. Якобы сам футболист хотел порядка 5 млн евро в год, но «Зенит» был готов лишь повторить его зарплату в «Монако». На такие условия Головин не согласился. Теперь «Спартак» пытается уговорить 30-летнего футболиста вернуться в Россию, но Александр хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы.
Возвращение в РПЛ — два шага назад
Да, иногда складывается впечатление, что Головин немного засиделся в «Монако». В стан монегасков он перешёл ещё в сезоне-2018/2019. И тогда казалось, что «Монако» — лишь промежуточный этап перед трансфером в более статусный клуб. Годы шли, а в карьере Головина ничего не менялось, хотя регулярно появлялись слухи об интересе то «Дортмунда», то «Челси».
Но совершенно очевидно, что даже такой мини-застой в «Монако» — это лучше, чем возвращение в РПЛ. Какая может быть мотивация у Головина, чтобы вернуться в Россию? Финансы, личные мотивы (желание быть ближе к родителям и т.п.). Но если брать спортивную составляющую, это просто тупик, как бы эти слова грустно ни звучали. Без еврокубков российский чемпионат переживает эпоху застоя, когда, по сути, есть лишь первое и последние места, с которых команды вылетают из РПЛ. Какая вообще разница, займёт команда 2-е или 10-е место? Никакой.
Еврокубки — это витрина. Именно в еврокубковых турнирах футболисты показывают себя, чтобы перейти в другой клуб. Из РПЛ куда-то переходить крайне тяжело, особенно сейчас, учитывая политическую составляющую. Очевидно, что если Головин в 30-летнем возрасте вернётся в РПЛ, то пути назад уже не будет.
Несмотря на все громкие заверения спортивных чиновников о работе по возвращению российского футбола на международную арену, особых предпосылок для этого нет. До окончания военного конфликта рассчитывать на выступление в еврокубках не приходится. И даже если наступит столь ожидаемый мир, в одночасье всё откатить назад тоже не получится. Хочет ли Головин играть в РПЛ и Кубке России вместо Лиги 1, Кубка Франции и Лиги Конференций? Надеюсь, что нет. Даже если в России его зарплата увеличится ещё на 1 млн.
Шанс для прорыва
Последние годы Александра были неровными. То же самое касалось и «Монако», клуб в прошлом сезоне финишировал на 7-м месте, показав свой худший результат с 2020 года! Но сейчас у монегасков всё налаживается. Команду возглавил Филипе Луис, который очень высоко котирует Головина. Бразилец уже прямо говорил, что очень рассчитывает на россиянина и не хочет, чтобы тот уходил.
Но главное, что «Монако» выдал фантастический старт в новом сезоне. Монегаски одержали три победы подряд и возглавили турнирную таблицу Лиги 1. Более того, «Монако» обыграло в 3-м туре ПСЖ (2:1) в гостях, показав, что может конкурировать с гегемоном.
Хорошие перспективы в национальном чемпионате перед «Монако» открывает и отсутствие допнагрузки в виде Лиги чемпионов. Монегаски будут играть в Лиге конференций, где смогут задействовать резервный состав, а ключевых игроков можно будет поберечь на внутреннее первенство. Да, пока очень рано говорить о титульных шансах «Монако», но на место в топ-3 команда Фелипе Луиса точно должна претендовать.
При этом сам Головин очень качественно начал новый сезон. Россиянин в четырёх матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи. Не менее важно и то, что Головин сейчас чувствует себя лидером команды. Он уже достаточно зрел, чтобы быть примером для партнёров по команде, является одним из старожилов «Монако».
Да, 30 лет — довольно солидный возраст. Но если «Монако» будет бороться за 1-е место, а Головин продолжит быть лидером команды, он вполне может зимой привлечь внимание топ-клубов из других чемпионатов. Почему бы «Ювентусу», «Атлетико» или «Ливерпулю» не обратить внимание на россиянина во время зимнего трансферного окна? Очевидно, что до 33-34 лет он может оставаться в хорошей форме и давать нужное качество. Сейчас шансы Головина пойти на повышение действительно высоки. При этом, опять же, из «Зенита» или «Спартака» он точно в АПЛ или Серию А не попадёт.
Не портить свою карму
Совершенно не хочется ещё и того, чтобы в карьере Головина появился ещё один топ-клуб РПЛ. В России Александр прочно ассоциируется с ЦСКА, за который он выступал на протяжении всей карьеры до переезда в Монако. Переход в «Зенит» и уж тем более «Спартак» — жирнющий минус в карму. Нет, это никуда не годится.
Пусть лучше Саша поиграет ещё несколько лет в Европе, затем отправится в MLS или Саудовскую Аравию, а потом, ближе к 40 годам вернётся в родной Калтан, где точно будет очень полезен. Такой путь выглядит просто идеальным. И сейчас, как сказал Леонид Слуцкий, он просто молится о том, чтобы Головин не вернулся в Россию в это трансферное окно. В идеальном карьерном пути очень важно не взять неправильный поворот.