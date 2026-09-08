Погостнов прокомментировал первую победу "Локомотива" в РПЛ

- Тяжелый матч с большим количеством единоборств, игра шла до гола. Хорошо, что забили мы. Эта победа даст нам глоток свежего воздуха, - цитирует Погостнова "Матч ТВ".
Решающим стал гол Андрея Мостового в концовке встречи - полузащитник принёс москвичам победу со счётом 1:0. Для "Локомотива" этот успех стал первым в нынешнем розыгрыше РПЛ после шести туров без побед.
Теперь у команды Михаила Галактионова шесть очков и 13-е место в таблице. Следующий матч железнодорожники проведут 12 сентября в Санкт-Петербурге против "Зенита".