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Погостнов прокомментировал первую победу "Локомотива" в РПЛ

Егор Погостнов заявил, что победа над "Балтикой" должна помочь "Локомотиву" после неудачного старта чемпионата России.
Фото: РПЛ
Защитник железнодорожников отметил большое количество борьбы в гостевой встрече и признал важность забитого мяча.

- Тяжелый матч с большим количеством единоборств, игра шла до гола. Хорошо, что забили мы. Эта победа даст нам глоток свежего воздуха, - цитирует Погостнова "Матч ТВ".

Решающим стал гол Андрея Мостового в концовке встречи - полузащитник принёс москвичам победу со счётом 1:0. Для "Локомотива" этот успех стал первым в нынешнем розыгрыше РПЛ после шести туров без побед.

Теперь у команды Михаила Галактионова шесть очков и 13-е место в таблице. Следующий матч железнодорожники проведут 12 сентября в Санкт-Петербурге против "Зенита".

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