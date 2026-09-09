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Гунько подал в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"

Клуб объявил об уходе специалиста.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
По итогам матча 4-го раунда Пути регионов Кубка России против "Текстильщика" (0:1) руководство "Арсенала" приняло отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба.

В ближайшее время клуб объявит имя нового главного тренера. К матчу со "СКА-Хабаровском" команду будет готовить тренер "Арсенала-2" Александр Шмаров.

В текущем розыгрыше Первой лиги "Арсенал" набрал 12 очков после 10 туров и занимает десятую строчку в турнирной таблице.

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