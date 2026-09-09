По итогам матча 4-го раунда Пути регионов Кубка России против "Текстильщика" (0:1) руководство "Арсенала" приняло отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба.
В ближайшее время клуб объявит имя нового главного тренера. К матчу со "СКА-Хабаровском" команду будет готовить тренер "Арсенала-2" Александр Шмаров.
В текущем розыгрыше Первой лиги "Арсенал" набрал 12 очков после 10 туров и занимает десятую строчку в турнирной таблице.
Гунько подал в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"
Клуб объявил об уходе специалиста.
Фото: ФК "Арсенал" Тула