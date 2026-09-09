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"Вся его беготня ни к чему не приводит". Орлов раскритиковал игрока "Зенита"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника "Зенита" в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Волков бежит подключаться. Но вся его беготня ни к чему не приводит. Все его подключения были пустые.

А вот в обороне в ответственейший момент он не накрыл соперника, дал прострелить", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Зенит" проиграл на своем поле московскому ЦСКА в 7-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился со счетом 1:2. Крайний защитник сине-бело-голубых Сергей Волков появился на поле на 46-й минуте, заменив Густаво Мантуана.

В этом сезоне 24-летний Волков принял участие в 4 играх за петербургскую команду и отметился одной голевой передачей.

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