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Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе игрока в "Спартак"

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагирован на информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту.
Фото: ФК "Монако"
"Я могу комментировать только официальные моменты. Сейчас комментировать ничего не стоит.

Могу сказать только то, что Александр готовится к предстоящей игре со "Страсбуром". Это очень важный матч", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что москойвский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за атакующего полузащитника Александра Головина. Позднее появилась информация о том, что игрок хотел бы остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы.

Головин - воспитанник московского ЦСКА. Он покинул родной клуб и перебрался во Францию летом 2018 года. Действующее соглашение футболиста сборной России с "Монако" рассчитано до июня 2029-го.

Источник: "СЭ"

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