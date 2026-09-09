Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе игрока в "Спартак"

Могу сказать только то, что Александр готовится к предстоящей игре со "Страсбуром". Это очень важный матч", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что москойвский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за атакующего полузащитника Александра Головина. Позднее появилась информация о том, что игрок хотел бы остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы.
Головин - воспитанник московского ЦСКА. Он покинул родной клуб и перебрался во Францию летом 2018 года. Действующее соглашение футболиста сборной России с "Монако" рассчитано до июня 2029-го.
Источник: "СЭ"