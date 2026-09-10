Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
13:00
ЧелябинскНе начат
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Добровинский: "Динамо" - клуб, который в любом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом

Адвокат и болельщик "Динамо" Александр Добровинский высказался об амбициях бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Добровинского, "Динамо" всегда стремится стать чемпионом России.

- Меня в первый раз привели на стадион "Динамо", когда мне было пять лет. С тех пор я каждый год считаю, что "Динамо" должно стать чемпионом. Если говорить о том, что это опрометчиво, тогда руководство должно сразу уйти, а мы бы не были болельщиками.
"Динамо" — клуб, который в любом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом, и это абсолютно правильно, - приводит слова Добровинского "Матч ТВ".

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1. На данный момент бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

В восьмом туре чемпионата России команда Сандро Шварца сыграет на домашнем стадионе с "Оренбургом", занимающим девятое место в таблице с 8 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится