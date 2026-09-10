Добровинский: "Динамо" - клуб, который в любом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом

- Меня в первый раз привели на стадион "Динамо", когда мне было пять лет. С тех пор я каждый год считаю, что "Динамо" должно стать чемпионом. Если говорить о том, что это опрометчиво, тогда руководство должно сразу уйти, а мы бы не были болельщиками.
"Динамо" — клуб, который в любом сезоне ставит перед собой задачу стать чемпионом, и это абсолютно правильно, - приводит слова Добровинского "Матч ТВ".
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1. На данный момент бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.
В восьмом туре чемпионата России команда Сандро Шварца сыграет на домашнем стадионе с "Оренбургом", занимающим девятое место в таблице с 8 баллами в своем активе.