Дементьев - о результате матча ЛЧ: "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего

Известный телеведущий Кирилл Дементьев в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info оценил минимальную победу "Арсенала" в Неаполе во вчерашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Фото: Goal.com

Похоже, чемпионат мира придал ему сил и сейчас это тот Эдегор, который был три года назад. "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего – и по составу, и по содержанию игры, - сказал Дементьев.