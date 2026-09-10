Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
13:00
ЧелябинскНе начат
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Дементьев - о результате матча ЛЧ: "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего

Известный телеведущий Кирилл Дементьев в эксклюзивном интервью для Rusfootball.info оценил минимальную победу "Арсенала" в Неаполе во вчерашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Фото: Goal.com
- Победа вышла очень будничной – и по любимому для "канониров" счету и по столь же характерной им игре. "Наполи" боролся лишь до того момента, пока мог противопоставить интенсивность. Даже в атаку, порой, выходил. Отдай пас Политано, а не пробей сам, хозяева могли открыть счет.

Но во втором тайме гости настолько отключили хозяевам всякий газ, что гол оставался делом времени. Характерно, что забил его Эдегор, который давно не играл так ярко, как в этом сезоне.
Похоже, чемпионат мира придал ему сил и сейчас это тот Эдегор, который был три года назад. "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего – и по составу, и по содержанию игры, - сказал Дементьев.

Вчера, 9 сентября, лондонский "Арсенал" на выезде одержал победу над "Наполи" в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, автором единственного забитого мяча стал Мартин Эдегор.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится