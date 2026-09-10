Дементьев - о результате матча ЛЧ: "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего

Но во втором тайме гости настолько отключили хозяевам всякий газ, что гол оставался делом времени. Характерно, что забил его Эдегор, который давно не играл так ярко, как в этом сезоне.
Похоже, чемпионат мира придал ему сил и сейчас это тот Эдегор, который был три года назад. "Наполи" на данный момент с "Арсеналом" делать нечего – и по составу, и по содержанию игры, - сказал Дементьев.
Вчера, 9 сентября, лондонский "Арсенал" на выезде одержал победу над "Наполи" в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, автором единственного забитого мяча стал Мартин Эдегор.