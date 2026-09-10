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Спортивный комментатор сделал прогноз на матч ЛЧ "Манчестер Юнайтед" - "Сабах"

Известный комментатор английского футбола Кирилл Дементьев предложил читателям Rusfootball.info ставку на сегодняшний матч 1-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Сабах".
Фото: Global Look Press
- "МЮ" отсутствовал в этом турнире два сезона. Сейчас команда Каррика пытается вернуться на тот уровень, который приносил ему трофеи при Фергюсоне. В дальнейшем, положа руку на сердце, "манкунианцы" никогда не играли здесь значимые роли. Азербайджанскому клубу предстоит дебютировать в Лиге чемпионов на одном из самых известных стадионов мира. Но "Сабах" - это по сути такая сборная амбициозных латиноамериканских, африканских и балканских футболистов, которым нечего терять.

При всем при том, сложно ожидать в этом противостоянии какую-то сенсацию. Англичане определенно проведут ротацию, и на них будет давить колоссальный груз ответственности, поскольку в чемпионате уже потеряно 5 очков. В такой ситуации брать на себя всегда должен лидер.
Поэтому я бы поставил на гол быстро набравшего отличную форму Бруну Фернандеша (коэффициент порядка 2.0), который сотворил недавно хет-трик в ворота "Ипсвича". И здесь, думаю, одним не обойдется. А за два и больше дают больше "пятерки", - сказал Дементьев.

Сегодня, 10 сентября, английский "Манчестер Юнайтед" примет на домашнем стадионе азербайджанский "Сабах" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что азербайджанский клуб впервые сыграет в турнире.

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