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Губерниев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболиста, который по его мнению заслуживает "Золотой мяч".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Губерниева, "Золотого мяча" достоин полузащитник "Барселоны" Родри.

- "Золотой мяч" должен выиграть Родри, однозначно.

Может быть, он не такой заметный, но точно самый полезный и нужный игрок в современном футболе, получивший звание лучшего игрока чемпионата мира, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Напомним, что национальная команда Испании стала чемпионом мира - в финале мундиаля "красная фурия" одержала победу над сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.

По итогам турнира полузащитник испанцев Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира, в летнее трансферное окно он перешел в каталонскую "Барселону". Вручение "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне, Родри ранее уже завоевывал эту награду.

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