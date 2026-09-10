Губерниев назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч"

- "Золотой мяч" должен выиграть Родри, однозначно.
Может быть, он не такой заметный, но точно самый полезный и нужный игрок в современном футболе, получивший звание лучшего игрока чемпионата мира, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Напомним, что национальная команда Испании стала чемпионом мира - в финале мундиаля "красная фурия" одержала победу над сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.
По итогам турнира полузащитник испанцев Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира, в летнее трансферное окно он перешел в каталонскую "Барселону". Вручение "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне, Родри ранее уже завоевывал эту награду.