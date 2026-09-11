"Краснодар" в текущем сезоне продолжает демонстрировать чемпионский ход, и личные награды не заставляют себя ждать. Однако сам наставник "быков" Мурад Мусаев не склонен витать в облаках.
"Я не думал даже об этом. После тренировки поздравили, сказали, что наш штаб выиграл. Скажу банально, это заслуга всего штаба, всей команды. Так же мы радуемся, когда Никита Кривцов выиграл приз или когда по итогам сезона Кордоба становится лучшим игроком, нападающим. Я думаю, что это всё командная работа. Приятно выигрывать призы, но порадовались немножко и забыли, потому что очень много вещей, на которых нужно сейчас концентрироваться и делать лучше", — сказал Мусаев.
Источник: "Чемпионат"
"Порадовались и забыли". Мусаев высказался о награде лучшему тренеру РПЛ
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал признание лучшим тренером июля и августа в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"