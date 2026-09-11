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Орлов: "Зенит" пропустил смену поколений — команда потеряла кураж

Геннадий Орлов заявил, что "Зениту" нужна перестройка: клуб упустил момент смены поколений, а ветеранам не хватает эмоций и куража.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"Последние три сезона у "Зенита" нет того преимущества, которое было в предыдущих чемпионатах. Состав менялся, уходили ведущие, делавшие результат футболисты: Малком, Клаудиньо, Азмун, Дзюба", — сказал Орлов.

По его словам, клуб хоть и выиграл два чемпионства и один раз занял второе место, но прежнего запаса прочности уже не было. Нынешний сезон тоже начался со скрипом.

"Команде нужна свежая кровь, в составе должны появляться молодые игроки", — считает комментатор.

При этом Орлов не считает, что время Барриоса, Вендела и Дугласа Сантоса прошло.

"Нет, конечно, они еще могут играть на высоком уровне. Дуглас Сантос вновь вызван в сборную Бразилии. Но страсть уходит, а футболу в первую очередь нужны эмоции и кураж", — пояснил он.

Орлов также отметил, что в "Зените" футболисты порой не добегают за соперниками, и привёл в пример эпизод матча со "Спартаком", где Глушенков бросил Зобнина.

"Зенит", к сожалению, пропустил момент смены поколений, молодежь надо было использовать раньше", — подытожил Орлов.

Источник: Bobsoccer

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