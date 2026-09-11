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Мор назвал проблемы"Родины" и предрек им вылет из РПЛ

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор считает, что серьезные проблемы при игре в обороне могут помешать "Родине" сохранить место в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Мор оценил выступление "Родины" после поражения от "Крыльев Советов" со счетом 1:2 в восьмом туре чемпионата России. Эксперт назвал главным слабым местом москвичей командную игру без мяча.

"Самая большая проблема "Родины" — это оборона. Я бы говорил даже не о защитниках, а о том, как команда обороняется. Они не случайно больше всех пропустили. В Самаре они могли пропустить больше. Любой соперник с ними создает много моментов", — заявил Мор.

По его мнению, полузащитники и нападающие также должны активнее помогать обороне.

"Иначе "Родина" может в РПЛ не задержаться. Это системная проблема — вся команда плохо обороняется", — добавил эксперт.

"Родина" потерпела четвертое поражение подряд и с четырьмя очками занимает 14-е место. Единственную победу в чемпионате москвичи сенсационно одержали на выезде над действующим чемпионом России "Зенитом" — 2:1.

Источник: "Матч ТВ"

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