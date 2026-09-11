Мор назвал проблемы"Родины" и предрек им вылет из РПЛ

"Самая большая проблема "Родины" — это оборона. Я бы говорил даже не о защитниках, а о том, как команда обороняется. Они не случайно больше всех пропустили. В Самаре они могли пропустить больше. Любой соперник с ними создает много моментов", — заявил Мор.
По его мнению, полузащитники и нападающие также должны активнее помогать обороне.
"Иначе "Родина" может в РПЛ не задержаться. Это системная проблема — вся команда плохо обороняется", — добавил эксперт.
"Родина" потерпела четвертое поражение подряд и с четырьмя очками занимает 14-е место. Единственную победу в чемпионате москвичи сенсационно одержали на выезде над действующим чемпионом России "Зенитом" — 2:1.
Источник: "Матч ТВ"