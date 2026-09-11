Мор назвал проблемы"Родины" и предрек им вылет из РПЛ

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Самая большая проблема "Родины" — это оборона. Я бы говорил даже не о защитниках, а о том, как команда обороняется. Они не случайно больше всех пропустили. В Самаре они могли пропустить больше. Любой соперник с ними создает много моментов", — заявил Мор.