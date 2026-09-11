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Масалитин оценил шансы "Локомотива" обыграть "Зенит": от Мостового многое будет зависеть

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что "Локомотив" способен обыграть "Зенит" в Санкт-Петербурге, а одним из ключевых факторов может стать участие Андрея Мостового.
Фото: ФК "Локомотив"
Масалитин оценил шансы "Локомотива" в гостевом матче восьмого тура РПЛ с "Зенитом". По его мнению, железнодорожники могут воспользоваться проблемами петербуржцев, как это уже сделали другие соперники.

"ЦСКА и "Родина" воспользовались шансами в Петербурге. Почему "Локомотив" тоже не может обыграть "Зенит"? Там хорошая группа атаки", — заявил Масалитин.

Отдельно экс-футболист выделил Андрея Мостового, права на которого принадлежат "Зениту".

"Важно, может ли Мостовой сыграть против "Зенита", от этого многое будет зависеть", — отметил Масалитин.

При этом эксперт ожидает высокой мотивации и от хозяев, которым необходимо укреплять свои позиции в борьбе за чемпионство.

"Конечно, петербуржцы будут мотивированы и захотят доказать, что они в чемпионской гонке. У "Локо" есть шансы на победу", — добавил он.

Матч "Зенит" — "Локомотив" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings

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