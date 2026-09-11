Масалитин оценил шансы "Локомотива" обыграть "Зенит": от Мостового многое будет зависеть

"ЦСКА и "Родина" воспользовались шансами в Петербурге. Почему "Локомотив" тоже не может обыграть "Зенит"? Там хорошая группа атаки", — заявил Масалитин.
Отдельно экс-футболист выделил Андрея Мостового, права на которого принадлежат "Зениту".
"Важно, может ли Мостовой сыграть против "Зенита", от этого многое будет зависеть", — отметил Масалитин.
При этом эксперт ожидает высокой мотивации и от хозяев, которым необходимо укреплять свои позиции в борьбе за чемпионство.
"Конечно, петербуржцы будут мотивированы и захотят доказать, что они в чемпионской гонке. У "Локо" есть шансы на победу", — добавил он.
Матч "Зенит" — "Локомотив" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.
Источник: Metaratings