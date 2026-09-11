Мбаппе отказался ставить себя в один ряд с Месси и Роналду: они изменили правила игры

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"Они принадлежат к другой эпохе. В своей категории они вдвоем — единственные. Я из следующего поколения, я вдохновлялся ими. Они изменили правила игры, изменили наше представление о футболе. Есть период "до" и "после". Именно это и позволяет оставить неизгладимый след", — заявил Мбаппе.