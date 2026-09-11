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Мбаппе отказался ставить себя в один ряд с Месси и Роналду: они изменили правила игры

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе признался, что не испытывает давления из-за сравнений с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Мбаппе высказался о постоянных сравнениях с Месси и Роналду. Француз подчеркнул, что оба футболиста оказали огромное влияние на современный футбол и стали ориентирами для следующего поколения игроков.

"Они принадлежат к другой эпохе. В своей категории они вдвоем — единственные. Я из следующего поколения, я вдохновлялся ими. Они изменили правила игры, изменили наше представление о футболе. Есть период "до" и "после". Именно это и позволяет оставить неизгладимый след", — заявил Мбаппе.

При этом форвард "Реала" отметил, что спокойно относится к тому, что его достижения могут уступать результатам двух легенд.

"Нет никакого давления из-за мыслей о том, что ты хуже Месси или Роналду", — добавил француз.

Также Мбаппе в шутку заявил, что готов играть "хоть до 100 лет", если потребуется. Говоря о Месси, нападающий подчеркнул, что считает аргентинца особенным футболистом и не пытается сравнивать себя с ним напрямую.

Источник: AS

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