Павлюченко допустил новый поворот в карьере: может быть, стану главным тренером

"Мне было интересно переключиться от игрока в тренеры. Просто побыть внутри, посмотреть, как это устроено, мне пока нравится. Я уже три сезона отработал, делаю свою работу. Мне нравится направлять молодых футболистов, у меня все-таки есть опыт, я делюсь им", — рассказал Павлюченко.
При этом прямо сейчас 44-летний специалист не стремится занять пост главного тренера.
"На сегодняшний день желания стать главным тренером нет, потому что быть помощником и быть главным — совсем разное. Но кто знает, может быть, стану главным тренером, все возможно, я этого не исключаю", — заявил он.
Павлюченко добавил, что для самостоятельной работы ему необходимо получить тренерскую лицензию PRO. Сейчас бывший форвард продолжает набираться опыта, необходимого для дальнейшего обучения.
Источник: ТАСС