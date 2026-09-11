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Павлюченко допустил новый поворот в карьере: может быть, стану главным тренером

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко не исключил, что в будущем станет главным тренером.
Фото: ФК "Родина"
Павлюченко уже третий сезон работает в тренерском штабе "Родины-2". По словам экс-футболиста, ему нравится передавать опыт молодым игрокам и постепенно осваиваться в новой для себя профессии.

"Мне было интересно переключиться от игрока в тренеры. Просто побыть внутри, посмотреть, как это устроено, мне пока нравится. Я уже три сезона отработал, делаю свою работу. Мне нравится направлять молодых футболистов, у меня все-таки есть опыт, я делюсь им", — рассказал Павлюченко.

При этом прямо сейчас 44-летний специалист не стремится занять пост главного тренера.

"На сегодняшний день желания стать главным тренером нет, потому что быть помощником и быть главным — совсем разное. Но кто знает, может быть, стану главным тренером, все возможно, я этого не исключаю", — заявил он.

Павлюченко добавил, что для самостоятельной работы ему необходимо получить тренерскую лицензию PRO. Сейчас бывший форвард продолжает набираться опыта, необходимого для дальнейшего обучения.

Источник: ТАСС

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