"Спартак" увековечит Симоняна у домашнего стадиона: монумент откроют к его 100-летию

"На стадионе "Спартака" будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие", — рассказал первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.
Также к памятной дате планируются ветеранские турниры и премия имени Симоняна с девятью номинациями — по номеру, под которым он выступал.
12 октября Симоняну могло исполниться 100 лет. За "Спартак" он играл с 1949 по 1959 год, четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. С 160 голами Симонян остается лучшим бомбардиром в истории клуба.
В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года. После завершения карьеры Симонян также работал главным тренером "Спартака" и дважды приводил клуб к чемпионству.
Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.
Источник: ТАСС