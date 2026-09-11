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"Спартак" увековечит Симоняна у домашнего стадиона: монумент откроют к его 100-летию

На домашнем стадионе "Спартака" установят памятник Никите Симоняну, а открытие монумента планируется на 18 октября.
Фото: Global Look Press
"Спартак" совместно с РФС готовит ряд мероприятий к 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна. Одним из главных событий станет установка памятника легенде красно-белых рядом с трибуной А, которая уже носит его имя.

"На стадионе "Спартака" будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие", — рассказал первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

Также к памятной дате планируются ветеранские турниры и премия имени Симоняна с девятью номинациями — по номеру, под которым он выступал.

12 октября Симоняну могло исполниться 100 лет. За "Спартак" он играл с 1949 по 1959 год, четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. С 160 голами Симонян остается лучшим бомбардиром в истории клуба.

В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года. После завершения карьеры Симонян также работал главным тренером "Спартака" и дважды приводил клуб к чемпионству.

Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

Источник: ТАСС

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