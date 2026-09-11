"Спартак" увековечит Симоняна у домашнего стадиона: монумент откроют к его 100-летию

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"На стадионе "Спартака" будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура, открытие, наверное, будет 18 октября. Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие", — рассказал первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.