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Бериша назвал российского тренера, который может возглавить сильный европейский клуб

Экс-вингер "Ахмата" Бернард Бериша высказался об Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Бериши, Талалаев может стать тренером сборной России или поработать в сильном европейском клубе.

- Уверен, он может стать тренером сборной России или пойти в сильный европейский клуб. Он верит в футболистов, заставляет их работать больше и лучше, это очень ценные качества, - приводит слова Бериши Sport24.

Бернард Бериша выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 23 результативные передачи. На данный момент вингер является игроком албанской "Тираны", а рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.

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