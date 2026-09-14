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Полузащитник "Спартака" Жедсон высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне

Игрок "Спартака" Жедсон Фернандеш ответил на вопрос о чемпионской гонке в нынешнем чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
"Я оптимист и позитивно настроен на этот сезон. Не хочу говорить, что мы самая сильная или самая слабая команда, потому что каждый матч — вызов.

Нужно говорить о таком по итогам. Уверен, если мы будем работать так же, как сейчас, то все в наших руках, все возможно", - сказал Жедсон.

"Спартак" одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения в 8 стартовых турах Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Московская команда набрала 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на четыре балла.

В среду, 16 сентября, красно-белые сыграют у себя дома против воронежского "Факела" в рамках 9-го тура РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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