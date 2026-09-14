Полузащитник "Спартака" Жедсон высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне

Нужно говорить о таком по итогам. Уверен, если мы будем работать так же, как сейчас, то все в наших руках, все возможно", - сказал Жедсон.
"Спартак" одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения в 8 стартовых турах Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Московская команда набрала 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на четыре балла.
В среду, 16 сентября, красно-белые сыграют у себя дома против воронежского "Факела" в рамках 9-го тура РПЛ.
Источник: "Чемпионат"