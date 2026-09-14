В "Зените" прокомментировали готовность Мантуана к игре с "Балтикой"

Надеемся, что не будет проблем, он чувствует себя лучше. Вчера тренировался — посмотрим, еще два дня есть.
Положительная динамика. Надеемся, что сможет сыграть", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Правый крайний защитник "Зенита" Густаво Мантуан получил повреждение и пропустил матч против московского "Локомотива" (2:1) в рамках 8-го тура чемпионата России.
В этом сезоне 25-летний бразилец провел 11 игр в составе сине-бело-голубых во всех турнирах, включая Суперкубок страны, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.