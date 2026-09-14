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В "Зените" прокомментировали готовность Мантуана к игре с "Балтикой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о состоянии травмированного защитника Густаво Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"
Надеемся, что не будет проблем, он чувствует себя лучше. Вчера тренировался — посмотрим, еще два дня есть.

Положительная динамика. Надеемся, что сможет сыграть", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Правый крайний защитник "Зенита" Густаво Мантуан получил повреждение и пропустил матч против московского "Локомотива" (2:1) в рамках 8-го тура чемпионата России.

В этом сезоне 25-летний бразилец провел 11 игр в составе сине-бело-голубых во всех турнирах, включая Суперкубок страны, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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