Синицын - об эпизоде в матче "Краснодар" - "Акрон": бич современного футбола

"Это бич современного футбола. На ЧМ-2026 тоже были такие эпизоды. Такие хитрости не красят футбол. Хочется видеть более высокий уровень борьбы. Каждое падение не должно трактоваться как фол. А "Акрон" я назову лучшей командой 8-го тура РПЛ", - сказал Синицын Metaratings.
Вчера, 13 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" принимал тольяттинский "Акрон". Игра прошла на "Ozon Арене". Гости открыли счет в начале первого тайма, но гол Хуана Боселли в концовке позволил хозяевам уйти от поражения - 1:1.
Эпизод с симуляцией Кордобы произошел в начале второго тайма, после того как голкипер "Акрона" провел форварду перчаткой по голове.