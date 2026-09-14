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Синицын - об эпизоде в матче "Краснодар" - "Акрон": бич современного футбола

Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын высказался о симуляции Джона Кордобы во время матча с "Акроном".
Фото: ФК "Краснодар"
Андрей Синицын не поддерживает подобные симуляции в футболе.

"Это бич современного футбола. На ЧМ-2026 тоже были такие эпизоды. Такие хитрости не красят футбол. Хочется видеть более высокий уровень борьбы. Каждое падение не должно трактоваться как фол. А "Акрон" я назову лучшей командой 8-го тура РПЛ", - сказал Синицын Metaratings.

Вчера, 13 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" принимал тольяттинский "Акрон". Игра прошла на "Ozon Арене". Гости открыли счет в начале первого тайма, но гол Хуана Боселли в концовке позволил хозяевам уйти от поражения - 1:1.

Эпизод с симуляцией Кордобы произошел в начале второго тайма, после того как голкипер "Акрона" провел форварду перчаткой по голове.


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