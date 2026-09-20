Актер Бурунов оценил результаты ЦСКА на старте сезона

- Надо отдать должное новому тренеру Игдисамову: новая метла по-новому метет. И метет, видимо, хорошо.
Мне кажется, молодым надо давать дорогу. Они и играют хорошо, у них есть стремление, на них надо делать ставку, - приводит слова Бурунова "Матч ТВ".
Напомним, что летом главным тренером ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов - ранее он работал в молодежной команде "армейцев", а затем входил в тренерский штаб Фабио Челестини и исполнял обязанности главного тренера после отставки швейцарца.
По итогам девяти сыгранных туров красно-синие располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.