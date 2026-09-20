Актер Бурунов оценил результаты ЦСКА на старте сезона

Российский актер Сергей Бурунов оценил результаты ЦСКА на старте сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Бурунова, нужно отдать должное Игдисамову за результаты на старте сезона.

- Надо отдать должное новому тренеру Игдисамову: новая метла по-новому метет. И метет, видимо, хорошо.

Мне кажется, молодым надо давать дорогу. Они и играют хорошо, у них есть стремление, на них надо делать ставку, - приводит слова Бурунова "Матч ТВ".

Напомним, что летом главным тренером ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов - ранее он работал в молодежной команде "армейцев", а затем входил в тренерский штаб Фабио Челестини и исполнял обязанности главного тренера после отставки швейцарца.

По итогам девяти сыгранных туров красно-синие располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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