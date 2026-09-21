Месси вышел на второе место в истории по забитым мячам со штрафных

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел на второе место по голам со штрафных.

Фото: Global Look Press

"Интер Майами" сыграл вничью с "Сан-Диего" в матче МЛС со счетом 2:2, Месси отличился забитым мячом со штрафного. Теперь в активе аргентинца 75 голов со штрафных ударов, по этому показателю он занимает второе место в истории, уступая лишь Марселиньо Кариоке (78).



В 2026 году Лионель Месси провел за "Интер Майами" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 14 результативных передач.