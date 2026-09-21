Шалимов оценил решение Игдисамова перестроить игру ЦСКА на схему с пятью защитниками

Российский тренер Игорь Шалимов оценил решение Дмитрия Игдисамова перестроить игру ЦСКА на схему с пятью защитниками.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Шалимова, при обороне схема с пятью защитниками работает, а также и при быстрой атаке.

- Игдисамов оставил схему с тремя центральными защитниками, двумя опорными и тремя форвардами. То есть при обороне этот вариант рабочий, плюс двух опорных — Кисляка и Облякова — хватает.
А для быстрой атаки у армейцев сейчас просто суперсостав: крайние защитники, крайние форварды — очень быстрые ребята, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

После девяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла. В нынешнем сезоне чемпионата России "армейцы" не допустили ни одного поражения.

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