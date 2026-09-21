Футболист "Урала" мечтает сыграть за екатеринбургский клуб в Лиге чемпионов

Футболист "Урала" Илья Скоропупов рассказал о своей футбольной мечте.
Фото: ФК "Урал"
По словам Скоропупова, он мечтает сыграть за "Урал" в Лиге чемпионов.

- Я мечтаю выйти на матч Лиги чемпионов, и если это будет с "Уралом" - командой из моего родного города, с которым связано огромное количество событий, - то это будет вообще фантастика, - приводит слова Скоропупова ТАСС.

Илья Скоропупов выступает за "Урал" с лета текущего года, всего он провел за клуб во всех турнирах три матча и записал на свой счет один забитый мяч.

После 11 сыгранных туров екатеринбуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Нижнего Новгорода" на девять баллов. Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится