Гунько рассказал, чего не хватает "Зениту"

- Я не так внимательно слежу за "Зенитом", но по результатам вижу, что ожидания другие были, в том числе и у тренерского штаба.
Длительное время на тренерском мостике, наверное, сказывается, возможно, не хватает свежести во взглядах и оценках, тренировочного процесса, игровой деятельности, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России.
После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на три балла. В десятом туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром" - встреча состоится 10 октября, в 19:30 по столичному времени.