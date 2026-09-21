Гунько рассказал, чего не хватает "Зениту"

Российский тренер Дмитрий Гунько ответил, чего не хватает "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гунько, "Зениту" может не хватать свежести во взглядах и оценках.

- Я не так внимательно слежу за "Зенитом", но по результатам вижу, что ожидания другие были, в том числе и у тренерского штаба.

Длительное время на тренерском мостике, наверное, сказывается, возможно, не хватает свежести во взглядах и оценках, тренировочного процесса, игровой деятельности, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России.

После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на три балла. В десятом туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром" - встреча состоится 10 октября, в 19:30 по столичному времени.

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