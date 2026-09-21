Полузащитник "Краснодара" Черников: понимаем, что сейчас показываем не совсем то, что хотелось бы

- Есть позитивные моменты, от которых мы должны отталкиваться и которые должны нас воодушевлять. Чтобы оставаться наверху, не должны терять очки, нужно улучшать игру.
Понимаем, что сейчас показываем не совсем то, что хотелось бы. В перерыве нужно сделать акцент на нашей игре, - приводит слова Черникова "Матч ТВ".
Напомним, что в последних трех турах Российской Премьер-Лиги "Краснодар" трижды кряду сыграл вничью - южане разделили очки с "Крыльями Советов", "Акроном" и "Оренбургом". Также команда сыграла вничью в основное время с "Факелом" в Кубке России, встреча закончилась победой южан в серии послематчевых пенальти.
После 9 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре РПЛ "быки" примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит", занимающий пятое место в таблице с 18 очками.