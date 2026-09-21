Генич выделил три положительных впечатления на старте сезона РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич назвал положительные впечатления на старте сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Генича, к положительным впечатлениям можно отнести беспроигрышную серию ЦСКА, набравшее ход "Динамо" и новую версию махачкалинского "Динамо".

- Я больше смотрю [на старт РПЛ] со стороны минусов. Но плюсы, безусловно, тоже есть.

Это ЦСКА Игдисамова, который ни разу не проиграл. "Динамо" Шварца, которое набирало по ходу сезона. Новый образ махачкалинского "Динамо". Это всё может попасть в категорию плюсов, - сказал Генич в видео на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

После девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В нынешнем сезоне "армейцы" не допустили ни одного поражения. Московское "Динамо" занимает второе место с 19 баллами в своем активе, махачкалинское "Динамо" под руководством Вадима Евсеева располагается на седьмой строчке с 12 баллами в своем активе.

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