Генич выделил три положительных впечатления на старте сезона РПЛ

- Я больше смотрю [на старт РПЛ] со стороны минусов. Но плюсы, безусловно, тоже есть.
Это ЦСКА Игдисамова, который ни разу не проиграл. "Динамо" Шварца, которое набирало по ходу сезона. Новый образ махачкалинского "Динамо". Это всё может попасть в категорию плюсов, - сказал Генич в видео на YouTube-канале Михаила Моссаковского.
После девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В нынешнем сезоне "армейцы" не допустили ни одного поражения. Московское "Динамо" занимает второе место с 19 баллами в своем активе, махачкалинское "Динамо" под руководством Вадима Евсеева располагается на седьмой строчке с 12 баллами в своем активе.