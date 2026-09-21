Генич: для меня первая треть сезона — это масса разочарований

Спортивный комментатор Константин Генич поделился своими впечатлениями от первых девяти туров РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Генича, его разочаровала первая треть сезона, потому что никто не показывает стабильной игры.

- Главные открытие на старте сезона? Для меня первая треть сезона — это масса разочарований. Потому что никто не показывает стабильной игры, из стороны в сторону всех шатает и колбасит. Даже "Краснодар", который шесть побед подряд одержал, — это были всё-таки победы "на тоненького".
Стабильностью никто не может похвастаться: ни "Краснодар", ни "Спартак", ни "Зенит", - сказал Генич в видео на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

После девяти сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе. Команда Мурада Мусаева, как и ЦСКА, не проиграла ни одного матча, однако "армейцы" набрали 19 очков и располагаются на третьей строчке. Второе место в таблице занимает московское "Динамо" с 19 очками.

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