Генич: для меня первая треть сезона — это масса разочарований

- Главные открытие на старте сезона? Для меня первая треть сезона — это масса разочарований. Потому что никто не показывает стабильной игры, из стороны в сторону всех шатает и колбасит. Даже "Краснодар", который шесть побед подряд одержал, — это были всё-таки победы "на тоненького".
Стабильностью никто не может похвастаться: ни "Краснодар", ни "Спартак", ни "Зенит", - сказал Генич в видео на YouTube-канале Михаила Моссаковского.
После девяти сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе. Команда Мурада Мусаева, как и ЦСКА, не проиграла ни одного матча, однако "армейцы" набрали 19 очков и располагаются на третьей строчке. Второе место в таблице занимает московское "Динамо" с 19 очками.